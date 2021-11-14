عمرو دياب يغني كوبليه جديد من "أنت الحظ" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قدّم النجم عمرو دياب، كوبليه جديد من أغنية "أنت الحظ" من ألبومه الجديد "عيّشني"، وذلك خلال حفله الأخير لصالح إحدى الشركات العقارية في القاهرة.

ونشر الملحن عزيز الشافعي مقطع فيديو من غناء عمرو دياب الكوبليه الجديد، وذلك عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وتقول كلماته: "الناس أرزاق والله، جربت أنا واسمع مني، فيك حاجة وسر إلهي، وعايش جنبك متهني، وبعيش اللي معشتوش".

"أنت الحظ" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم وميكس وماستر أمير محروس.

يذكر أن أخر أغنيات الهضبة عمرو دياب "رايقة"، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وديجيتال ماستر طارق مدكور.