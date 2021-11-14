محمد الشرنوبي ينشر صورا مع دلال عبد العزيز من فيلم "فرق خبرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان الشاب محمد الشرنوبى مجموعة صور من كواليس فيلم "فرق خبرة" تجمعه بالفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلّق الشرنوبي على الصور: "من كواليس فيلم فرق خبرة.. بضحك من قلبي مع أطيب قلب في الدنيا، ادعوا لأستاذة دلال عبد العزيز بالرحمة".

فيلم " فرق خبرة" بطولة محمد الشرنوبي، وهدى المفتي، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوي، وطه دسوقي، وسينتيا خليفة، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب.

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّعت جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.