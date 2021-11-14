شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرا تعتذر عن مسلسل "ولاد عابد" وتصور المماليك والجسر مع نيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذرت الفنان فيدرا عن المشاركة في بطولة مسلسل "ولاد عابد" الذى يلعب بطولته عدد من الفنانين على رأسهم "رياض الخولى آيتن عامر، وهو المسلسل المكون من 30 حلقة، من تأليف سماح الحريرى، وإخراج أكرم فريد.

وعلى جانب آخر، تشارك فيدرا كضيفة شرف في مسلسل "الجسر" ، وهو أحد المسلسلات التي ستعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة النجوم نيللى كريم وعمرو سعد، وعدد كبير من الفنانين، من تأليف وإخراج بيتر ميمى .

كما تصور فيدرا حالياً، مشاهدها الخاصة بمسلسل "المماليك" مع النجمة رانيا يوسف، بيومى فؤاد ،محمد لطفى وحنان سليمان ورامى وحيد ورامى غيط، من تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوى، ومكون من 60 حلقة.

مسلسل "ولاد عابد" يعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم في قائمة أبطاله كلاً من: أيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، فراس سعيد، صفوة، فيدرا، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجى، عفاف مصطفى، أسامة عبد الله وعدد كبير من شباب معهد فنون مسرحية.