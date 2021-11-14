شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ورئيس الاوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هانى عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين بها مطرب الموسيقى العربية بالأوبرا هانى عامر الذى وافته المنية مساء السبت 13 نوفمبر بعد صراع مع المرض.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن الراحل كان نموذجاً للفنان المخلص المتفاني فى عمله، وأضافت ان القدر لم يمهله لاستكمال مسيرته الإبداعية، وتوجهت بالعزاء لأسرته وزملائه وأصدقائه، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جانبه قال رئيس الأوبرا إن الراحل أحد فنانى الاوبرا المتميزين وعرف بالتزامه ودماثة الخلق وعلاقاته الطيبة مع جميع زملائه .

يذكر أن المطرب الراحل هانى عامر احد النجوم البارزة فى دار الأوبرا، بدأ مع فرقة نجوم الأوبرا بقيادة المؤلف الموسيقى جمال سلامة، وقدم عددا كبيرا من الحفلات المهمة، كما شارك فى مهرجانات الموسيقى العربية المتعددة وأيضا خلال الاحتفالات المتنوعة بمختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية .