شكرا لقرائتكم خبر عن حب بعاطفة الأمومة.. سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادى بعد غياب عنها "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لحظات من الحب والسعادة والرومانسية وعاطفة الأمومة، عاشتها الديفا سميرة سعيد، بعد عودة ابنها شادى النابلسى، إلى أحضانها بعد غياب طويل، لكنها لم تذكر سبب غيابه عنها طوال هذه المدة.



سميرة سعيد مع ابنها شادى

ونشرت الديفا، صور احتفالها بعودة ابنها الوحيد، عبر حسابها على تويتر وانستجرام، صحبتها بتعليق: "أهلا بكم من جديد حبيبى شادى"، مع إضافة إيموشن قلوب حمراء، بينما أعاد شادى نشر صورة مع والدته، علق عليها قائلا: "كنت مفتقدك".



سميرة سعيد تحتفل بعودة ابنها شادى

وكانت الديفا سميرة سعيد، تألقت مؤخرا خلال حفلها على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، الثلاثاء الماضى، فى أولى حفلات برنامج المهرجان على مسرح النافورة ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، وقدمت خلاله العديد من أغانيها القديمة والجديدة التى تفاعل معها جمهور الحفل.



سميرة سعيد مع ابنها شادى

وكانت الديفا قالت فى الحفل إنها قدمت أغنية "كتر الكلام" عام 1983 وتشعر أنها لم تأخذ حقها ومرت مرور الكرام رغم أنها أغنية تستحق، وأضافت سميرة أنها حرصت على تقديمها اليوم فى الحفل لتستحضر مع الجمهور روح الراحل بليغ حمدى ولأنها تحب الأغنية جدا.



الديفا مع ابنها شادرى بعد عودته







