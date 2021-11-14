شكرا لقرائتكم خبر عن شادى شامل: شاركت فى 4 مشاهد فى "السلم والثعبان" فى عمر 14 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان شادى شامل إنه بعد مسلسل العندليب كان تفكيره وتركيزه أن يبعد لفترة حتى يستطيع أن يخرج من شخصية العندليب، وسافر بعدها إلى دبى مع والده.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: ولدت واتربيت بحى مصر الجديدة ودخلت كلية إعلام جامعة القاهرة، وكان نفسي أكون سفيرا لأن خالى وعمى سفيران فى الخارجية المصرية.

وتابع شادى، إن والده صحفى وليس له علاقة بالفن، وبدايتى مع السينما فيلم السلم والثعبان وأستاذ طارق العريان له الفضل فى ظهوري بالسينما، وكان عندى 14 سنة، وطلعت فى 4 مشاهد.

وطرح مؤخرا المطرب شادى شامل أغنية جديدة مع الفريق الإسبانى الشهير "جيبسى كينجز" من خلال دويتو "تايلة"، فى أولى أغنياتهم التى تتضمن اللغة العربية إلى جانب لغتهم الأصلية الإسبانية، والأغنية من ألحان شادى شامل من كلمات الشاعر الغنائى المصرى مدحت الخولى، والفيدو كليب من إخراج مازن الجبلى وعمر الجبلى.

وقال شادى شامل، فى تصريح صحفى له، إن لقاءه مع أعضاء "جيبسي كينجز" جاء صدفة حين كان يسجل لحن أغنيته فى أحد الاستوديوهات فى باريس، حيث استمعوا إلى اللحن الموسيقى وأعجبوا به.

وأضاف أن أعضاء الفرقة تجمعوا حينها فى إحدى غرف الاستوديو، وأخذوا يرددون عزف "الموتيفة اللحنية" للأغنية مرات عدة باستخدام جيتاراتهم الوترية بطريقة "الفلامنجو" الشهيرة.

وأوضح شامل أن "جيبسي كينجز" أبلغته برغبتها في عقد إنتاج مشترك لأغنية "تايلة.. تايلة"، وقد شعرت بسعادة بالغة، لذلك التقدير العالي الذي أتى من فرقة عظيمة لها تاريخها الفني العريق عالميا، كما تعتبر محطة فنية مهمة بالنسبة لي، وأيضا انفتاحا للموسيقى العربية خارج محيطها.