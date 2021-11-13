شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر من حدوتة "ويبقى الأثر" لـ فيلم "المحكمة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة نجلاء بدر تصوير مشاهدها ضمن حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا" بالتزامن مع عرضه حاليًا على شاشة قناة dmc، على أن تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم "المحكمة" بعد الانتهاء بالكامل من حدوتة "ويبقى الأثر" الأسبوع المقبل، حيث كانت بدأت بالفعل تصوير فيلمها السينمائى الجديد قبل انشغالها بتصوير أحداث المسلسل.

وانطلق اليوم السبت، عرض أولى حلقات حكاية "ويبقى الأثر" بطولة نجلاء بدر، من مسلسل "إلا أنا" على قناة dmc الساعة 8 مساء، وتعاد الساعة 2 صباحًا، والساعة 12 ظهرًا، كما تعرض الحكاية على قناة dmc دراما الساعة 11 مساء والإعادة 8 صباحاً، والساعة 4 مساء، حيث تعرض الحكاية بالتزامن مع تصوير مشاهدها.



نجلاء بدر تتصدر بوستر الا انا

"ويبقى الأثر" هي سادس حكايات مسلسل "إلا أنا"، فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابي الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.

وعرضت قناة Dmc حتى الآن 5 حكايات من المسلسل، هى: "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق، و"حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وإخراج أحمد حسن.

وتنتظر نجلاء بدر طرح 3 أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة الأول بعنوان "النهارده يوم جميل" مع باسم سمرة وهنا شيحة وإخراج نيفين شلبى، والثانى "ليلة العيد" بمشاركة العديد من الفنانين، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز، والثالث "المحكمة" إخراج محمد أمين، حيث انتهت من تصوير الثلاثة أفلام منذ فترة ويجرى تحديد موعد طرحهم بدور العرض.

يذكر أن نجلاء بدر ظهرت في رمضان الماضى خلال مسلسل "بين السما والأرض" من 15 حلقة، وبطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، أحمد بدير، محمد ثروت، محمود الليثى، ندا موسى، نورهان، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، مصطفى درويش، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل.