شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون خاضوا تجربة الإخراج رغم نجوميتهم في التمثيل.. آخرهم ظافر العابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ43، مشاركة الفنان ظافر العابدين والفنان عمرو عابد ولكن ليس من خلال التمثيل ولكن من خلال الإخراج، فيشارك ظافر العابدين بفيلم "غدوة"، فيما يشارك عمرو عابد بفيلم "الحفرة"، ومن خلال هذا التقرير نكشف أبرز الفنانين الذين جلسوا على مقاعد المخرجين.



يوسف وهبى

يوسف وهبى

كان الفنان يوسف وهبى يتمتع بأكثر من موهبة فكان ممثلاً وكاتبًا ومخرجًا فى الوقت ذاته، وقدم كل مواهبه فى فيلم "المجد الخالد" حيث كان الكاتب والمخرج وبطل الفيلم، كما قدم فيلم "غرام وانتقام" وعمل فيه كاتبا ومخرجًا وبطلاً بجوار أسمهان.



انور وجدى

أنور وجدى

لا يختلف أنور وجدى كثيرًا عن يوسف وهبى فهو فنان شامل ويملك الكثير من المواهب، فكان يعشق التمثيل والإخراج وقدم عدة أفلام سينمائية قام باخراجها وتأليفها وأيضا ببطولتها وحققت نجاحا كبيرا منها، " ليلى بنت الأغنياء عام 1946، قلبى دليلى عام 1947، عنبر عام 1948، غزل البنات عام 1949 أمام الفنان نجيب الريحانى، حبيب الروح عام 1951، بنت الأكابر عام 1953، سعاد هانم عام 1948 مع عقيلة راتب، وقطر الندى عام 1951 مع شادية".



كمال الشناوى

كمال الشناوى

عرف الفنان كمال الشناوى بقوة من خلال التمثيل، ولكنه شارك في الإخراج بتجربة وحيدة ولم يكرر هذه التجربة مرة أخرى، حيث قام بإخراج وبطولة فيلم "تنابلة السلطان" عام 1956، مع الفنانتان ناخد شريف ونجوى فؤاد.



ماجدة

ماجدة

خاضت الفنانة ماجدة الصباحى تجربة الإخراج لمرة واحدة فقط طوال مشوارها الفنى، وبعد انتهائها لم تقدم الفنانة ماجدة الصباحى على تكرارها مرة أخرى، وهى من خلال فيلم "من أحب عام 1966".



حسن يوسف

حسن يوسف

خاص الفنان حسن يوسف مجال الإخراج وقدم سبعة أفلام من إخراجه ولكنها لم تلقى ردود فعل جيدة، وكانت أفلامه هى: "ولد وبنت وشيطان عام 1971، كفانى يا قلب عام 1977، ليلة لا تُنسى عام 1978، الطيور المهاجرة عام 1979، القطط السمان عام 1981، اثنين على الطريق عام 1984، وعصفور له أنياب عام 1987".



نور الشريف

نور الشريف

خاض الفنان الراحل نور الشريف تجربة الإخراج بجانب التمثيل من خلال فيلم "العاشقان" الذى قدمه عام 2001، وجمعه بزوجته الفنانة بوسى وعدد من النجوم منهم أحمد بدير، وعزت أبو عوف، وشويكار.



دريد لحام

دريد لحام

خاض الفنان السورى دريد لحام تجربة الإخراج رغم كونه ممثل كبير، واستطاع أن ينجح في هذا المجال أيضا من خلال مسلسلات "وين الغلط"، و"عودة غوار"، ومن أفلامه "الحدود"، "التقرير"، "كفرون"، "الآباء الصغار"، ومن المسرحيات "كاسك ياوطن"، "ضيعة تشرين"، "غربة"، "صانع المطر".



سلاف فواخرجى

سلاف فواخرجى

خاضت النجمة السورية سلاف فواخرجى تجربة الاخراج لأول مرة من خلال فيلم سينمائى يحمل عنوان "رسائل الكرز" والذى حصلت من خلاله على جائزة أفضل مخرجة عربية فى مهرجان نيودلهى السينمائى، وهذه الجائزة لم تحصل عليها من قبل أى مخرجة عربية.



ظافر العابدين

ظافر العابدين

يشارك الفنان التونسي ظافر العابدين ضمن الأفلام المتنافسة بالمسابقة الدولية في مهرجان القاهرة السينمائى بأول تجاربه الإخراجية بعنوان “غدوة”، الذي يشهد المهرجان عرضه العالمي الأول، كما أنه من تأليفه وإنتاجه وبطولته، خلال أحداث الفيلم الروائي "غُدوة - Tomorrow" الذي يعرض لأول مرة عالميا، وتدور أحداثه حول تدهور الحالة الصحية لحبيب؛ إذ يؤثر ماضيه السياسي أثناء فترة حكم بن علي على حاضره، ذلك الأمر الذي يجمعه بنجله أحمد الذي أنجبه من زوجته السابقة، مما يؤدي إلى تبادل الأدوار بين الأب وابنه، فيجد أحمد نفسه مضطرًا للاعتناء بوالده والتأكد من سلامته، لكن الأوضاع تجعلهما في موقف لم يستعدا لمواجهته.



عمرو عابد

عمرو عابد

يشارك أيضا الفنان عمرو عابد من خلال تجربة الإخراج للمرة الأولى من خلال فيلم “الحفرة - The Ditch”، ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائى، ويقوم ببطولة الفيلم الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي وهو من إنتاج النجم كريم قاسم، وتدور أحداث الفيلم الروائي "الحفرة " الذي يعرض عالميا لأول مرة، حول مكان نائي في ضواحي القاهرة، يشارك رجلان في لعبة تقمص الأدوار، عندما تصل اللعبة لنقطة اللاعودة، تنكشف جوانبهما المظلمة.