شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجاتى: أنا برىء من واقعة طلاق منة عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان محمد نجاتى براءته مما أثير فى الأيام الماضية حول تسببه فى طلاق الفنانة الشابة منة عرفة، خاصة أن المشهد الذى أثار الأزمة خالٍ من الرومانسية ومن أى قبلات - بحسب قوله - وقال نجاتى لـ"الخليج 365": "أنا برىء من طلاق منة عرفة"

وكشف نجاتى، عن أنه يجسد ضمن أحداث العمل طبيب أمراض نساء ويوجد مشهد إغماء للفنانة منة عرفة التى تجسد شخصية شقيقته فى العمل، نتيجة تعرضها لحمل دون علم أهلها، مضيفا: "والمفترض أن أحملها على يدى لكنها رفضت وهذا مخالف لسيناريو العمل، وحدثت مشكلة بسبب ذلك، وتم حذف المشهد ووافقت على ذلك".

وأضاف: "هناك مشهد آخر ضمن الأحداث أننى أقوم بالكشف عليها وجس نبض إيدها واكتشف بعدها أنها حامل، لكنها رفضت فى البداية، ونفذت المشهد كما هو موجود فى سيناريو المسلسل"، وتابع: "إنتى مش موافقة على مشاهد مكتوبة فى السيناريو بتمثلى ليه وتخرجى من بيتك" على حد قوله.

وأكد الفنان محمد نجاتى أنه يواصل تصوير مسلسل يحمل اسم "فيلا 101" فى منطقة شبرامنت بالهرم، من تأليف وإخراج ممدوح زكى وبطولة كل منة عرفة وأحمد عبد الله محمود وهاجر الشرنوبى.

رواية محمد نجاتى أكدها محمود المهدى زوج منة عرفة، قائلا: "مكنتش حابب أتكلم، بس الموضوع أخد أكبر من حقه، بيتقال إن فى مشهد أنه هيتقاس نبض أيد منة، وهو ده إللى تسبب فى الانفصال وده غير صحيح".

وأضاف المهدى "المشهد كان عبارة انها هتتشال، وهى رفضت انها تتشال، وهى رافضة من الأول، ودايما بنتكلم مع المخرج إن مفيش مشاهد بوس ولا مشاهد أحضان، وهى حاطه قواعد زى أى فنانة محترمة عندها قواعد، مش لازم نوصل الفن بطريقة وحشة، ممكن نوصل الفن بطريقة محترمة، وإحنا فى مجتمع شرقى لازم نراعى ده، مكنش بسبب الموضوع ده".

وعلق المهدى، منذ أيام على انتهاء خلافه مع زوجته الفنانة الشابة منة عرفة، قائلا: "الحمد لله دائما ثقتى فى ربنا كبيرة، وشكرًا لكل واحد أتمنى الخير لينا، ربنا يردهولك أضعاف"، وقال محمود المهدى فى ستورى حسابه بانستجرام: "الحمد لله دائما ثقتى فى ربنا كبيرة، وشكرا لكل واحد تمنى الخير لينا، ربنا يردهولك أضعاف والعكس لكل واحد شمت ربنا يردهولك أضعاف الأضعاف".