شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات عمل للمخرج محمد ياسين مع مؤلف مسلسل محمد رمضان لترشيح الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المخرج محمد ياسين، عدة جلسات عمل مع المؤلف محمد فريد، وصناع مسلسل النجم محمد رمضان، المقرر أن يخوض به الأخير موسم دراما رمضان المقبل، حيث يرشح مخرج العمل عدة ممثلين حسب الأدوار الرئيسية للمسلسل، ومن المقرر التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، والإعلان عن انضمامهم تباعًا.

وفى سياق آخر، يعود المخرج محمد ياسين، للدراما التليفزيونية بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدم مسلسل "افراح القبة" عام 2016، وشارك في بطولته عدد من الفنانين، وهم منى زكى، رانيا يوسف، أحمد السعدنى، سلوى عثمان، إياد نصار، محمد الشرنوبى، وعدد كبير من الفنانين الشباب.

يشار إلى أن محمد رمضان، قدم العام الماضى مسلسل "موسى" ولاقى نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته كل من سمية الخشاب، رياض الخولى، عبير صبرى، هبة مجدى، أسماء جلال، وأخرون، إخراج محمد سلامةن وتأليف ناصر عبد الرحمن، تدور أحداث المسلسل في قرية مصاغة - سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.