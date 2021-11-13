سميحة أيوب: مهاجمو "المومس الفاضلة" طبقوا "لا تقربوا الصلاة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعربت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، عن اندهاشها من الجدل الثائر حول اسم مسرحية "المومس الفاضلة" وحالة الهجوم دون معرفة محتوى المسرحية، قائلة: "مندهشة من الهيصة اللي معمولة عشان اسم مسرحية، ومتأكدة محدش يعرف محتواها إيه، ومحتوى المسرحية نبيل للغاية".

وأكدت سيدة المسرح العربي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الذين هاجموا اسم مسرحية "المومس الفاضلة" طبقوا قاعدة "لا تقربوا الصلاة"، مضيفة: "فى مسرحيات الاسم عادي والمحتوى حقير ونفسي الهيجان يبقى لشيء نافع للبلد".

واستكملت: "أنا حزينة من اللي حصل على اسم المسرحية، وأنا عملت المسرحية دي في أواخر خمسينات القرن الماضي".

يذكر أن إلهام شاهين أعلنت عن استعدادها للعودة إلى خشبة المسرح من خلال عرض "المومس الفاضلة - La Putain respectueuse" والذي كتبه المفكر الفرنسي جان بول سارتر قبل أكثر من 75 عاما.