إلهام شاهين: اسمي "مجنن" لجان الإخوان ولفظ "مومس" موجود في صحيح البخاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أن مجرد طرح اسمها على الصحف ووسائل الإعلام يثير غضب اللجان الإلكترونية على السوشيال ميديا، قائلة: "فكرة اسم إلهام شاهين مجنناهم على السوشيال ميديا، واللجان بتشتغل على أي حاجة تخصني، وقبل المسرحية تكلموا عن موضوع التبرع بالأعضاء، وقبله عن فيلم (حظر تجوال) وغيره".

وأضافت شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن هناك لجان تعمل على الإضرار باسمها، متابعة: "عارفة مين اللى ورا دول وليا عدوات مع جهات إخوانية ورفعت عليهم قضايا كثيرة وحصلت على أحكام وهما شغالين عليا للانتقام"، مؤكدة أن النائب الذي هاجم المسرحية لم يقرأ شيء عن النص المسرحي ولا يعرف شيء عن مضمونها.

تابعت: "اعتراض النائب البرلماني على العمل الفني لن يمنعني من الاستمرار فيه، وإحنا هنفذ المسرحية وهي مجرد فكرة طرأت في مهرجان المسرح الدولي للشباب، ولابد أن يقرأ النائب من هو جون بول سارتر والذي انحنى للأستاذة سميحة أيوب احتراما في المسرح لتقديمها عدة أعمال له".

اختتمت: "سؤالي هل الشعب المصري بجمهوره ومثقفيه في فترة الستينيات غير الشعب المصري الآن؟ ولفظ (المومس) موجود في كتب الدين وصحيح البخاري وأحاديث عن الرسول (ص)، فبلاش النائب يقول إن ده لفظ ميصحش نقرأه على أفيش، ده لفظ بنقرأه في كتب الدين".

يذكر أن إلهام شاهين أعلنت عن استعدادها للعودة إلى خشبة المسرح من خلال عرض "المومس الفاضلة - La Putain respectueuse" والذي كتبه المفكر الفرنسي جان بول سارتر قبل أكثر من 75 عاما.