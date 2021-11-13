"حبيبتي من تكون؟".. تفاصيل عرض عبدالحليم حافظ في موسم الرياض 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

يحكي عرض "حبيبتي من تكون؟" عن الجزء العاطفي في حياة العندليب عبد الحليم حافظ، بموسم الرياض 2021.

مواعيد عرض "حبيبتي من تكون؟"

"حبيبتي من تكون؟" يعرض في الفترة من الأحد, 7 نوفمبر 2021، وحتى الثلاثاء, 1 مارس 2022، في الساعة 08:00 مساء على مسرح العندليب - بوليفارد ميوزك.

قصة عرض "حبيبتي من تكون؟"

"حبيبتي من تكون؟" يدور حول السؤال الذي لطالما تبادر إلى أذهاننا طمعاً في معرفة من هي حبيبة العندليب، ترى هل سنجد الإجابة من خلال هذا العرض البانورامي المبهر والذي يدور حول سيرة عبدالحليم حافظ؟

إعلان مسرحية عبد الحليم حافظ بموسم الرياض 2021

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إعلان العرض عبر حسابه على "تويتر"، وعلّق: "‏مسرحية عبدالحليم حافظ حصريا في ‎موسم الرياض".

ويحمل المقطع الترويجي للمسرحية، صوت عبد الحليم وهو يقول: "هقولكم على كل شيء افتكره من قصة حياتي، أو بمعنى أصح، قصة كفاحي مع الحياة، الحياة اللي حرمتني كتير، وعلمتني كتير، وادتني كتير، ادتني قلب، هقولكم قصتي، قصة حياتي".

وأطلقت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، يوم 20 أكتوبر الماضي، موسم الرياض 2021، بحفل افتتاح استثنائي حضره أكثر من 750 ألف شخص في منطقة بوليفارد رياض سيتي، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية.