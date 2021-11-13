سفيرة المحبة والسلام.. تكريم نادية الجندي في المنتدى الاجتماعي للثقافة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يكرم المنتدى الاجتماعي للثقافة العربية النجمة الكبيرة نادية الجندي كسفيرة للفن المصري والعربي بالقاهرة يوم 26 نوفمبر الحالي ويستمر حتى 31 نوفمبر بأحد الفنادق الكبرى تحت عنوان السلام طريقنا والمحبة وحدها تجمعنا في سبيل وقف النزاعات والصراعات بين شعوب الأرض.

وقالت رئيسة المنتدى السيدة آسيا قاسم إن اختيار نجمة الجماهير الفنانة الكبيرة نادية الجندي جاء لتاريخها السينمائي والفني وأعمالها التي مازالت تحقق أعلى المشاهدات عند عرضها بالقنوات الفضائية العربية، وسيحمل تكريم نجمة الجماهير عنوان "تكريم سفيرة المحبة والسلام للملتقى الإنساني".

نادية الجندي قدمت عبر رحلتها الفنية قضايا مهمة وكانت نجمة الشباك الوحيدة في دور العرض السينمائي ونافست النجوم الرجال، وتتمتع بحب الجمهور الذي أطلق عليها نجمة الجماهير، إلى جانب الحضور والجاذبية الشخصية، واحتفظت بلقب نجمة الجماهير على مدى خمسة وعشرين عامًا.

الفنانة نادية الجندي قدمت عبر مشوارها السينمائي أفلامًا طرحت خلالها وبجرأة شديدة السلبيات المختلفة في المجتمع ويظهر ذلك بوضوح في أفلامها "وكالة البلح" و"عالم وعالمة" و"المدبح" و"خمسة باب" و"شهد الملكة" و"وداد الغازية"، كما قدمت أفلامًا استعراضية وأفلامًا اجتماعية وأفلامًا سياسية، فقدمت "شبكة الموت" و"الإرهاب" و"ملف سامية شعراوي" و"حكمت فهمي" و"امرأة هزت عرش مصر" و"عصر القوة" و"اغتيال" و"الشطار" و"رغبة متوحشة" و"الإمبراطورة".

ولم تكن نادية الجندي بعيدة عن الأحداث المهمة والقضية الفلسطينية، فقدمت أفلامًا في هذا الإطار منها: "مهمة في تل أبيب" و" 48 ساعة في إسرائيل" و"أمن دولة".

وفي مرحلة النضج الفني قامت بتقديم أدوار متنوعة ومركبة سيكولوجية فلم تخشى الظهور كمشوهة في فيلم "الضائعة" أو كمريضة نفسية في فيلم "الرغبة" وحصلت على تقدير نقدي وعدد كبير من الجوائز، كما كرمت عبر تاريخها السينمائي الطويل في الكثير من المهرجانات وكرمتها منظمة الصحة العالمية عن أفلام "الباطنية" و"الضائعة" و"شبكة الموت".