تفاصيل اتهام الفنان "ش. خ" بهتك عرض 7 فتيات داخل ورشة تمثيل.. وهذا موقف النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نظرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الفنان "ش. خ" بتهمة هتك أعراض 7 فتيات في ستديو ورش تمثيل بالقاهرة ونويبع والتي بدأت في الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020.

المحكمة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، قررت تأجيل محاكمته في القضية لجلسة 19 ديسمبر لسماع الشهود.

وحضر الفنان الشهير "ش. خ" (43 عاما) إلى جلسة المحاكمة والتي انعقدت بالعباسية.

تفاصيل محاكمة الفنان ش.خ

الواقعة بدأت في يونيو الماضي، حيث كتبت بعض الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات قلن فيها إن المتهم استغل حاجتهن للتدريب واستغل سلطته عليهن ثم اعتدى عليهن جنسيًا، وأبلغت عدد من الفتيات الشرطة واتهمن الفنان الشهير بهتك عرضهن داخل الأستوديو.

عقب ذلك، أحالت النيابة العامة بشرق القاهرة، الفنان "ش. خ" إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات داخل ورشة تمثيل بالقاهرة.

موقف نقابة المهن التمثيلية من الفنان ش.خ

"الخليج 365" آنذاك هاتف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ليعلق على إحالة الفنان "ش. ن" إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض 7 فتيات، وقال إن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، لافتا إلى أنه لم يتلقى في السابق أية شهادات تتهم الفنان بالتحرش.

التهم الموجهة للفنان ش.خ

ونسبت النيابة للمتهم، في القضية رقم 2455 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة بأنه في تاريخ سابق على 4 يوليو 2021 بدائرة قسمي شرطة مصر الجديدة ونوبيع بمحافظتي القاهرة وجنوب سيناء، هتك عرض 7 من المجني عليهن.

فيما قال مصدر - رفض ذكر اسمه - إن الوقائع معظمها جرت بنطاق قسم شرطة مصر الجديدة. وأنكر المتهم المحبوس، التهم الموجهة إليه من النيابة العامة.

شهادات الضحايا ضد الفنان ش.خ

وحسب التحقيقات، قالت الضحية الأولى (24 سنة، مهندسة)، إنها التحقت باستديو في مصر الجديدة مملوك للمتهم لتلقي دروس وورش لتعليم مهنة التمثيل، وفي غضون عام 2017 كانت برفقته منفردان في إحدى الغرف للتمرن على مشهد سينمائي، وحال ذلك أمسك بها عنوة بكلتا يداه من بطنها وحملها، إلا أن أحد العاملين دلف لداخل الغرفة محل التدريب فتركها وغادرت تاركة إياهما، وعقب فترة من الزمن تعرض لها بالتحدث بعبارات بها إيحاءات جنسية، حتى وصل به الأمر بإعلان رغبته لها بمعاشرتها، وما كان منها إلا أن قامت بتجنبه.

أما ضحيته الثانية (26 سنة، مسؤولة تسويق عقاري)، فقالت حسب التحقيقات، إن المتهم في غضون عام 2016 وحال تواجدها رفقته منفردان بإحدى الغرف للتمرن على أحد المشاهد السنيمائية، أمسك بها عنوة بكلتا يديه دافعا إياها للحائط وقبَّلها من فمها، واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، ولامس مناطق عفتها حتى تركها فهربت من المكان، قائلة إنه رفضت الإبلاغ خوفًا على سمعتها.

وقالت الضحية الثالثة (30 سنة)، إن المتهم عرض عليها الانضمام لورشة تمثيل فرفضت، فاقترب منها طالبًا تقبيلها فاستطالت يده لجسدها، ومناطق حساسة في جسدها وجذبها له محاولا تقبيلها فدفعته وتركته وغادرت، حسب التحقيقات.

وخلال ورشة عام 2016، طلب المتهم من المجني عليها الرابعة (32 سنة، متدربة بالمسرح)، الحضور للاستديو للتدريب على أداء دور سينمائي لأحد الأفلام المزمع مشاركتها فيه، وفوجئت بإمساكه بها عنوة ثم دفعها للحائط محاولًا تقبيلها وعند محاولتها منعه تركها متعللا بحاجتها لأن تصبح جريئة لتتمكن من التمثيل، حسب التحقيقات.

كما أقرت الضحية الخامسة، (26 سنة، مساعد مخرج)، حسب التحقيقات، أنها التحقت باستديو مملوك للمتهم، وفي غضون عام 2018 وعقب الانتهاء من إحدى الورش، طلب منها المتهم الخروج للتنزه فقبلت رغبته وتوجها لأحد المقاهي، وحال جلوسهما فوجئت بوضع يده على جسدها -ظهرها من أسفل ملابسها- إلا أنها ابتعدت عنه وغادرت المقهى.

واتهمت المجني عليها السادسة، (24 سنة، ليسانس حقوق)، أن المتهم في غضون عام 2020، حال تواجدها رفقة زملائها والمتهم بمنزل الأخير لتلقي بعض الدروس، وعند انصرافهم طلب منها المتهم توصيلها لمنزلها لتأخر الوقت فوافقت، وعقب مغادرة زملائها فوجئت بجذب المتهم لها واحتضانها وتقبيلها من رقبتها، واستطالت يده ولامست جسدها، ووضع يده على أماكن حساسة في جسدها ولمس موطن عفتها بقدمه، فدفعته طالبة المغادرة فقام بتوصيلها، حسب التحقيقات.

كما اتهمته الضحية السابعة بالانفراد بها داخل الاستديو ومحاولة تقبيلها رغمًا عنها وهتك عرضها، وإنها رفضت الإبلاغ وقتها خوفًا على سمعتها، حسب التحقيقات.

وقيدت نيابة شرق القاهرة برئاسة المستشار ياسر أبوغنيمه، المحامي العام الأول للنيابات في أمر الإحالة الاتهامات السالفة وفقًا للمادة 268 فقرتي 1،2 من قانون العقوبات.