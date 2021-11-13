فن ومشاهير

بهذه الطريقة.. شام الذهبي تحتفل بزواج والدتها أصالة وفائق حسن (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شاركت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري، متابعيها احتفالها بزواج والدتها والشاعر العراقي فائق حسن.

ونشرت شام، عبر ستوري حسابها على "إنستجرام"، مقطع فيديو لحظة دخول والدتها أصالة وزوجها للمنزل واستقبالهما بالورود، مع تزيين المنزل ووضع قطع حلوى باسم أصالة وزوجها مكتوب عليها "زواج مبارك".

يذكر أن أصالة وفائق حسن أعلنا زواجهما بشكل رسمي منتصف سبتمبر الماضي.

وأحيت الفنانة أصالة، حفلا غنائيا مؤخرا بدولة العراق شهد حضور جماهيري كبير، كما تستعد أصالة لإحياء حفلها غدا الأحد 14 نوفمبر ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ30.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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