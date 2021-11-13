أول رد من زوج منة عرفة على تصريحات محمد نجاتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد الفنان محمود المهدي زوج الفنانة الشابة منة عرفة، على تصريحات الفنان محمد نجاتي بشأن الخلاف الذي وقع بينهما بسبب مشهد يجمع "منة بنجاتي" ضمن أحداث مسلسل "فيلا 101".

وقال "المهدي" في مقطع فيديو عبر "ستوري" حسابه بموقع "إنستجرام": "الموضوع خد أكبر من حجمه بزيادة، بيتقال إن في مشهد بسبب إنه كان بيقيس نبض إيد منة، وهي رفضت، وكان ده سبب الخلاف وأدى للانفصال، مفيش الكلام ده خالص".

وأضاف: "المشهد أصلا كان عبارة عن إن هي تتشال وهي رفضت إنها تتشال، وإحنا بنتكلم من الأول مع المنتج والمخرج إن مفيش مشاهد بوس، مفيش أحضان، ومفيش شيل، وهي حاطة قواعد، زي أي فنانة محترمة".

وتابع :" إحنا مش لازم نوصل الفن بطريقة وحشة، ممكن نوصله بطريقة محترمة، وإحنا في مجتمع شرقي المفروض نراعي ده".

وكان الفنان محمد نجاتي رد على قصة تسببه في انفصال منة عرفة، قائلا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية "mbc مصر": "الموضوع خد أكبر من حجمه، تم الزج باسمي في طلاق منة عرفة، وأنا لم أكن سببًا وبريء من هذا الأمر.. منة عرفة تشاركني تصوير مسلسل يحمل اسم (فيلا 101) وأجسد ضمن أحداث العمل طبيب أمراض نساء ويوجد مشهد إغماء لمنة عرفة التي تجسد شخصية شقيقتي في العمل، نتيجة تعرضها لحمل دون علم أهلها".

وأضاف: "من المفترض أن أحملها على يدي لكنها رفضت وهذا مخالف لسيناريو العمل، وحدثت مشكلة بسبب ذلك، وتم حذف المشهد، وقولتها أنت أختي الصغيرة وشرحت للمخرج أني مليش لازمة في هذا المشهد وتم حذفه".

وتابع "فيه مشهد تاني من المفترض أن أقوم بالكشف عليها وجس نبض إيدها لاكتشاف حملها، لكنها رفضت في البداية، وبعد ذلك نفذت المشهد كما هو موجود في السيناريو.. كنت مستغرب من موقفها ده وقولتلها أنتِ أختي ويدوب همسك إيديكي، وقولت للمخرج هكتشف إزاي كطبيب إنها حامل في المشهد ده بدون ما ألمسها".

واختتم نجاتي: "فيه مشاهد كتير ما بيني وبين منة خلال الأيام الجاية، منها مشهد هضربها فيه بالقلم، وسأتواصل مع الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين للوقوف على المسموح للفنان تمثيله في المشاهد المكتوبة فى السيناريو ومدى التزام الفنان لبنود العقد مع الشركة المنتجة".

وأعلن محمود المهدي زوج منة عرفة انفصالهما مساء الأحد 7 نوفمبر، قبل أن تعلن منة عرفة عودتهما مساء الأربعاء 10 نوفمبر الجاري.

وأعلنت الفنانة منة عرفة، عقد قرانها على محمود المهدي، في حفل عائلي جمع أسرتي العروسين فقط، في يونيو الماضي.