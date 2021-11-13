"عاشوا ليلة صعبة".. محمد هنيدي يطالب بالدعاء لأهالي أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الفنان محمد هندي بالدعاء لأهالي مدينة أسوان بعد تعرضها لسيول ورعد خلال الساعات الماضية الأخيرة.

وكتب "هنيدي" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "في الوقت ده عايزين ندعي لأهل أسوان، ربنا يحميهم ويحفظهم اليومين اللي فاتوا عاشوا ليلة صعبة، ربنا يحفظهم ويرحم الجميع يارب".

من ناحية أخرى، يشارك محمد هنيدي في بطولة فيلم "الإنس والنمس" الذي يعرض حاليا بالسينمات.

ويشارك في بطولة العمل: صابرين، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، سليمان عيد، شريف دسوقي، ومن إخراج شريف عرفة.

