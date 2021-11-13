ماذا دار بين باسم ياخور وزوجته على إنستغرام؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت رنا الحريري، زوجة النجم السوري باسم ياخور، عن معنى الصداقة من وجهة نظرها، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها في “انستغرام”، صورةً لها وهي داخل ملعب الجولف، وقالت إنّ وراءها اثنان من صديقاتها، وأنّ هذا أجمل شيء يمكن أن يحدث.

وأوضحت زوجة باسم ياخور أنَّ الصديقتين وراء الكاميرا إحداهما تصورها والأخرى ترشدها بشأن اللعبة، مبينةً أنّها لا علاقة لها بلعبة الغولف، ثم سألت المتابعين إن كان لديهم صديق أو صديقة حقيقيون.

وأضافت: “أجمل شيء بهالصورة مو واضح للعيان، أجمل شيء فيها صديقتين عندي، واقفين ورا الكاميرا، صديقة ماسكة الموبايل وعم تصورني وصديقة بتعطيني الإرشادات وتعلمني كيف أمسك المضرب”.

وتابعت زوجة باسم ياخور: “أجمل شيء بهالصورة هو وجودهما معي هون وبكل مكان، حتى لو كانوا بعاد بيضلوا دائماً جنبي أما بالنسبة للجولف.. حقيقة ما إلي علاقة بهالرياضة”.

واختتمت رنا الحريري، قائلةً: “يا ترى عندكم صديق أو صديقة بتحبوا كل لحظة بتقضوها معون؟”.

من جانبه، مازح باسم ياخور زوجته بشأن منشورها، وأنَّها لا علاقة لها برياضة الجولف فكتب في تعليق له: “ما شاء الله عالجولف بس ديري بالك ما تكسريلك شي بلور بالبنايات اللي ورا الملعب يا روحي”، مرفقاً إيموجي “ضاحك”.

وردت رنا الحريري، على زوجها قائلة: “ههههه لأعرف صيب الطابة بالأول اتطمن حبيبي طلعت موهبتي بالجولف معدومة”.