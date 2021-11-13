العرض المسرحى "فروزين " لـ منار زين على أحد المسارح.. اليوم

القاهرة - سامية سيد -

يعرض اليوم السبت العرض المسرحي "فروزين" عن فيلم الأنيميشن العالمي Frozzen، على أحد المسارح، من إعداد وإخراج منار زين، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.



فروزين (1)



فروزين

العرض بطولة كل من رشا جابر، إنجى كمال، حازم الصواف، أحمد صبري غباشي، أحمد آدم، سارة طه، أسامة ناجى، آية عبد المجيد، ملابس أميرة صابر، مساعد مخرج رانيا عبد العزيز، أحمد حميد، أكرم الدهشوري، مخرج منفذ محمود علاء، إعداد وإخراج منار زين.

وتدور أحداث العرض المسرحي "فروزين" حول قصة أميرة شجاعة تذهب في رحلة ملحمية برفقة تاجر ثلج وحيوان رنة ورجل ثلج للبحث عن أختها، والتي قامت بحبس المملكة في شتاء أبدي.



فروزين