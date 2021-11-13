شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يدعو لأهل أسوان بعد السيول الغزيرة: عاشوا ليلة صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النجم محمد هنيدى، جمهوره ومتابعيه ومحبيه، بالدعاء لأهالى محافظة أسوان أن ينجيهم ويحميهم الله، وذلك بعد موجة الطقس السيئ التي ضربت المحافظة مساء أمس الجمعة، مؤكدًا أنه عاشوا ليلة صعبة بسبب العاصفة الثلجية وهطول الأمطار بغزارة.

وكتب هنيدى، عبر حسابه على تويتر: "فى الوقت ده عايزين ندعى لأهل أسوان، ربنا يحميهم ويحفظهم، اليومين إللى فاتوا عاشوا ليلة صعبة، ربنا يحفظهم ويرحم الجميع يا رب".



هنيدى

وكان الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 425 شخصا نتيجة إصابتهم بلدغات العقارب نتيجة الطقس السيئ الذى ضرب أسوان أمس.

واستقبلت مستشفيات أسوان نحو 450 حالة مصابين بلدغات العقارب نتيجة سوء الأحوال الجوية التى ضربت أسوان مساء أمس، ونجحت مديرية الصحة بأسوان فى توفير 260 مصلا للعقارب لمستشفى أسوان الجامعى لمساعدة أطباء المستشفى فى توفير الرعاية الطبية للمرضى المصابين.

وشهدت بعض الطرق فى أسوان تراكم لمياه الأمطار مما تسبب فى توقف بعض السيارات وسط الطريق والتى علقت وسط المياه وجرفتها السيول، وتحطم بعضها بسبب سقوط الأشجار عليها.