شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال بعد أدائه العمرة: "من ترك بينه وبين الله بابا.. دخل منه يوم ما".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، مناسك العمرة فى الأراضى المقدسة، خلال تواجده بالسعودية لإحياء حفلتين غنائيتين ضمن فعاليات موسم الرياض فى دورته الثانية.



عمر كمال

ونشر كمال، عبر حسابه على إنستجرام، صورة له بملابس الإحرام من أمام الكعبة المشرفة بالحرم المكى، صحبها بتعليق: "من ترك بينه وبين الله بابا.. دخل منه يوم ما".

كما نشر فيديو آخر عبر حساب إنستجرام، وهو بملابس الإحرام أيضًا يداعب الحمام والطيور فى محيط المسجد الحرام بمكة المكرمة.





وكان المطرب عمر كمال، حرص على دعم حسن شاكوش، فى أزمته الحالية مع نقابة المهن الموسيقية، بعد إصدار قرار نهائى بسحب ترخيص الغناء منه ورفض محاولات الصلح معه، حيث نشر عمر كمال فيديو قصير عبر حسابه بموقع فيس بوك تهنئة من حسن شاكوش لعمر كمال بعد كليب أغنية "ضيعنا" التى يغنيها ديو مع المطرب عبد الباسط حمودة، وعلق عليه عمرو كمال "شاكوش مصر.. حبيبى وروح قلبى وشريك نجاحى.. بإذن الله فترة وتعدى وهترجع تكسر الدنيا تانى".

وأضاف كمال: "أنت نص أغانى أفراح مصر إنت اللى عملتها وفرحت كل الناس ومينفعش فرح ولا حفلة يشتغل إلا وصوتك فيها.. بحبك من قلبى".