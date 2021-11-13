شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تعمل فى مشرحة بمسلسلها "وش تالت".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل النجمة حنان مطاوع عالم تشريح الجثث والجرائم الغامضة فى مسلسلها الجديد "وش تالت" المقرر أن يعرض قريبًا، والذى تواصل تصويره بشكل يومى، حيث تواجه حنان العديد من الجرائم داخل المشرحة التى تعمل فيها لتبحث عن الحقيقة وتكشف العديد من الأسرار الخفية داخل تلك المشرحة، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق، كما ينتمى العمل لنوعية الـ 15 من تأليف محمد على إخراج معتز حسام ويشارك فى بطولته الفنان محمود عبد المغنى وآخرين من النجوم.



حنان مطاوع

وتخوض حنان مطاوع تجربة البطولة فى "وش تالت" بعد توقف مسلسلها "ورد" الذى صورت منه عددا من المشاهد العام الماضى، وهو تأليف فتحى الجندى وإخراج شادى أبو شادى، ويشارك حنان فى بطولته كل من: نضال الشافعى، مى كساب، محمد عز، تيام مصطفى قمر، سارة الشامى، أحمد صيام، عايدة رياض وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن حنان مطاوع شاركت في مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي، إنتاج سينرجي، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، نبيل الحلفاوي، شيرين، رشدي الشامي، نورمحمود، كريم سرور، حسني شتا وخالد كمال. وتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي رمزي، الذي تولى خلافة جماعة إرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة عادل، وينقل الصورة المذيع طارق كساب.