شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلام بعد لقاء الشاب خالد بالسعودية: أسعد اللحظات مع النجم العالمى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد سلام، عن سعادته بمقابلة المطرب الجزائرى الكبير الشاب خالد، بعد حفلته الغنائية أمس فى السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض فى دورته الثانية.



الشاب خالد ومحمد سلام

ونشر سلام، الصور التى جمعته مع الشاب خالد، عبر حسابه على انستجرام، صحبها تعليق: " ..ce la vieمن أسعد اللحظات مع النجم العالمى الشاب خالد، موسم الرياض".



سلام مع الشاب خالد

وأحيا النجم الجزائرى الشاب خالد، حفلاً غنائيًا، مساء أمس الجمعة، على مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات موسم الرياض فى دورته الثانية، وقدم مجموعة رائعة من أغانيه القديمة والحديثة التى تفاعل معها جمهور الحفل بشكل كبير.



الشاب خالد ومحمد سلام

بينما تواجد الفنان محمد سلام، فى السعودية، للمشاركة فى موسم الرياض وعرض مسرحية "عائلة تس" التى يشاركه فى البطولة مصطفى خاطر، بيومى فؤاد، أوس أوس، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفى البنا، دانا حلبى، والمسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، إخراج أوتاكا.





ووصل فريق عمل مسرحية "عائلة تس" إلى المملكة العربية السعودية، استعداد لتقديم العرض المسرحى فى موسم الرياض على مسرح محمد العلى، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 من شهر نوفمبر الجارى.