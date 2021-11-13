شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة بعد حفلة فى دبى: تشرفت بالغناء فى واحدة من أهم الفعاليات بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم راغب علامة، حفلا غنائيا، أمس الجمعة في دبى، موجهًا الشكر لدولة الإمارات، وغرد راغب، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "سعادتي أكبر بكثير من سعادة، لأنني تشرفت بالغناء في واحدة من أهم الفعاليات في العالم أكسبو دبى وشاركت الجمهور الحبيب فرحتنا هذه في كل بقاع الأرض ومن على أرض التطور، أرض التسامح والمحبة والسلام، الامارات أكبر حدث في تاريخنا هذا وفقكم الله وبارك خطاويكم".



راغب علامة

وأقيمت هذه الأمسيات في ساحة الوصل، والتي تشكل قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة، وفى سياق آخر يتعاون النجم راغب علامة في أغنية رومانسية تحمل اسم "سيبنى ليه" من كلمات أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم وتوزيع جون مارى رياتشى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عددا من المفاجآت.

وكان طرح راغب علامة، مؤخرا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "فورا غرام"، على "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تراث نمير وألحان على سالم، والكليب من اخراج فارس سخن.

وأحيا النجم راغب علامة، حفلاً غنائيًا الفترة الماضية في أحد فنادق القاهرة الجديدة، وحضر الحفل عدد من النجوم منهم روجينا، وماجد المصري، إدوارد، وعزيز الشافعى، وكابتن محمد زيدان، وغيرهم من المشاهير، والذي شاركه بالغناء بها النجم الجزائري الشاب خالد.