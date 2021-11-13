“يخلق من الشبه 40”.. شبيهة بلقيس فتحي “المحجبة” تُثير الجدل في أول حديث لها – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في السبت 13 نوفمبر 2021 08:57 مساءً - أثارت شابة سعودية تدعى رحاب بخاري الجدل عبر “تيك توك” بسبب شبهها بالنجمة بلقيس فتحي. حيث ظهرت رحاب بخاري وهي تقلد حركات وغناء بلقيس خلال أغنيتها “حالة جديدة” من خلال فيديو لها شاركته عبر حسابها على “تيك توك” .

وفي اتصال لـ ET بالعربي مع رحاب بخاري تحدثت فيه عن أنها “من السعودية وهي أم لطفلين (منى وليلى) وعملت كمعلمة لمدة 5 سنوات”،

وتابعت رحاب بخاري “وظيفتي الأساسية حاليًا في السوشيال ميديا ماعندي حاجة تانية، المدارس مع كورونا تقفلت وحاليا في تيك توك”.

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وعن الشبه بينها وبين بلقيس قالت “كتير مرة يقولون أنني أشبه بلقيس مع اني كنت أستغرب وما كنت حس هالشبه كبير”، كما لفتت رحاب بخاري إلى أنها عانت كثيرا من هذا الشبه، لاسيما عبر تطبيق “تيك توك” وقالت “ما حد يدخل عندي بالبث غير ما يقولي أنني أشبه بلقيس، سنة كاملة وأنا أرى هذه الكومنتات وبلكت الاسم من البث كي لا أسمع هذا الكلام”.

بلقيس بدون مكياج

من ناحية أخرى، أدثت بلقيس فتحي ضجة على منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو ظهرت فيه وهي تضع المكياج وتستعرض كريم الأساس الخاص بأحد الماركات، ولفتت النجمة اليمنية الأنظار بملامحها بدون مكياج لتتعرض لبعض التعليقات الساخرة وهو ما ردت عليه الفنانة الشهيرة على طريقتها الخاصة.

ونشرت بلقيس فتحي مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق “إنستجرام” أبرز ملامحها واضحة بدون مكياج لتتباين التعليقات ما بين متغزلين في النجمة اليمنية المقيمة في الإمارات وأخرى معبرة عن صدمة أصحابها من التبدل الواضح لملامحها.

وبمجرد نشر بلقيس فتحي لمقطع الفيديو الذي ظهرت فيه بدون مكياج قبل أن تستكمل خطوات توزيع كريم الأساس على وجهها انهالت عليها تعليقات متابعيها لتتباين ما بين تعليقات تغزلت في عفوية النجمة الشهيرة وبساطتها وأخرى عبرت عن اندهاش أصحابها من تغير ملامحها بدون مكياج.

وهذه ليست المرة الأولى التي تفاجئ بلقيس فتحي جمهورها بظهورها بدون مكياج، فتتعمد النجمة اليمنية الظهور بطبيعتها وعفوية من وقت لآخر، ومنذ فترة نشرت الفنانة بلقيس فتحي صورة لها على حسابها على تطبيق انستقرام أثارت الكثير من ردود الأفعال من متابعيها بعد ظهورها بدون مكياج نهائياً.

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