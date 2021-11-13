إخفاء آخر ظهور.. “واتساب” يطرح خاصية جديدة لتعزيز الخصوصية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد شركة “واتساب” لإطلاق ميزة جديدة، من شأنها تعزيز الخصوصية، من خلال تمكين المستخدم من تحديد أشخاص معينين لا يمكنهم رؤية آخر ظهور له.

في حين لم يتم إطلاق الخاصية الجديدة بعد رسمياً، إلا أنّ الخبراء عثروا على شفرة الخاصية الجديدة في خوارزمية التطبيق الذي يعمل على أندرويد.

ومن المتوقع أن تطرح الشركة هذه الميزة لعامة المستخدمين خلال بضعة أشهر، لكنَّ النسخة التجريبية منها متاحة الآن لمجموعة مختارة، حيث تحرص شركة “واتساب” عادة على اختبار مميزاتها الجديدة مراراً وتكراراً قبل إضافتها أو تعديلها.

وتتضمن الميزة المنتظرة تمكين المستخدم من تعيين قائمة سوداء تضم أشخاصاً يتم حظرهم من رؤية موعد آخر ظهور له، بينما يراها بقية جهات الاتصال بشكلٍ طبيعي.

كالعادة في “واتساب” إذا قمت بمنع مستخدم من رؤية حالة آخر ظهور لك، فلن تتمكن من رؤية آخر ظهور له أيضاً.