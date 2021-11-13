هاني شاكر يحقق حلم معجبة في مهرجان الموسيقى العربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع نجم الغناء العربي هاني شاكر أنَّ يرسم البسمة على وجه إحدى معجباته، بعد أن التقته قبل بداية حفله في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، الذي يُقام بدار الأوبرا المصرية.

وأكدت السيدة أنَّها جاءت المهرجان للقاء النجم المصري هاني شاكر والاستماع إلى غنائه، وأنَّها كل ما ترغب به هو أن يتذكرها ولا ينساها، حيث أشاد الفنان بجمالها، وأنَّه من الصعب أن ينساها، خصوصاً مع الهدية التي قدَّمتها له، وهي عبارة عن قالب خشبي على شكل حرف “H”، ومزين بالورود.

ويبدو أنَّ هذه المعجبة دائماً ما تحرص على حضور حفلات النجم هاني شاكر، الأمر الذي أظهره حديثها عند طلبها منه أن يُغني لها جزءاً من أغنيته “أصاحب مين” والتي طالما طلبت منه غنائها.

وساد اللقاء نظرات إعجاب وتقدير من السيدة للفنان هاني شاكر، كما دعت الله عز وجل أن يحفظه في الدنيا والآخرة، وأن يُحقق له كل ما يتمناه.

وتابعت أنَّ الهاتف المحمول الخاص بها وجهاز الـ”لاب توب” يتضمن جميع صوره وأغانيه، وأيِّ معلومات تخص الفنان؛ من شدة حبها له ولأعماله الفنية، كما لبى الفنان طلبها الأخير، وهو أن تحضنه.

وحاز المقطع على إعجاب جمهور ومتابعي النجم هاني شاكر، وتوالت تعليقات المتابعين التي تدل على مدى حبهم له وإعجابهم بالطريقة التي يقابل بها معجبيه، وكان من بين هذه التعليقات: “طيب هو في أجمل من كدا.. أهو دا اللي اسمه الفنان الكبير العظيم والأمير؛ لأنه الفنان الحقيقي بتليق عليه الشهرة وبتخليه متواضع وبيقدر محبينه.. الله ما يحرمنا من صوتك وطلتك”.

وانطلق مهرجانات الموسيقى العربية في نسخته الثلاثين بدار الأوبرا المصرية الأسبوع الماضى، بحضور كل من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وجيهان مرسي مديرة المهرجان، ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا، وأُُهديت الدورة إلى روح كل من الراحلين الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر، تقديراً لمشوارهما الغنائي الكبير المليء بالإنجازات.