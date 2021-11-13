غادة عادل تخوض لأوّل مرّة تجربة المسرح.. “في نص الليل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخوض الفنانة المصرية غادة عادل تجربة الوقوف على خشبة المسرح للمرة الأولى في تاريخها الفني، الذي يمتد لأكثر من 20 عاماً؛ إذ تقوم ببطولة العرض المسرحي “في نص الليل”، الذي يجري التحضير له حالياً للعرض في “موسم الرياض”.

ولم يكشف القائمون على العرض تفاصيل أخرى بشأنه، سوى أنَّ المخرج المصري عمرو عرفة هو الذي يقوم بقيادة الإخراج المسرحي لهذا العرض، وذلك في أولى تجاربه للإخراج المسرحي أيضاً، بعد مشوارٍ حافل مع الإخراج التلفزيوني والسينمائي.

وتُشارك في بطولة العرض الفنانة المصرية ريم مصطفى، التي تخوض تجربتها الأولى على خشبة المسرح أيضاً؛ إذ لم تكتمل التجربة سابقاً عندما تم ترشيحها لمسرحيتين سابقتين.

والعرض المسرحي “في نص الليل”، من تأليف أيمن بهجت قمر، وبطولة غادة عادل، حسن الرداد، محمد عبد الرحمن (توتا) وريم مصطفى، ومن المقرر أن يُعرض في ديسمبر المقبل ضمن فعاليات “موسم الرياض”.