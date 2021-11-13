يوسف الخال ينفي الشائعات بشأن اللقاء مع الصباح: لم يُمَهِّد ولم يكن أحد يعلم بأي شيء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خرج النجم اللبناني يوسف الخال، عن صمته للرد على ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية حول تدخل فنانة لبنانية للتوسّط لإتمام المصالحة بينه وزوجته النجمة نيكول سابا من جهة، والمنتج اللبناني صادق الصباح من جهة أخرى.

وردّ يوسف الخال من خلال تدوينة عبر حسابه في “تويتر”، كتب فيها: “للتوضيح: لم يتدخَّل ولم يُمَهِّد ولم يكن أحد يعلم بأي شيء على الإطلاق. مَن مَهَّد لهذا اللقاء والمصالحة هم فقط من يظهرون في الصورة.. ولذلك حصلت مع احترامي ومحبتي للجميع”.

وكان المنتج صادق الصباح قد استضاف يوسف الخال وزوجته نيكول سابا، في لقاء ودّي بمكتب شركة الصباح إخوان في لبنان، قبل أقل من شهر لإنهاء الخلافات تماماً.

وعبَّر صادق الصباح عن سعادته بلقائه مع نيكول ويوسف وغرَّد عبر حسابه في “تويتر”، قائلاً: “‏أسعدتني اليوم زيارة النجمين يوسف الخال ونيكول سابا إلى مكاتبنا وتأكيد المودة والاحترام المتبادل بيننا على أمل التوفيق للجميع”.