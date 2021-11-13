وائل جسار وزوجته يحتفلان بذكرى زواجهما.. موقف رومانسي غير حياتهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان اللبناني وائل جسار بالذكرى السادسة عشرة لزواجه من السيدة “ميري جسار”، بكلماتٍ رومانسية ولقاءٍ قديم جمعهما.

وشارك “جسار” متابعيه عبر حسابه الشخصي في “انستغرام”، مقطع فيديو لمقابلة سابقة برفقة زوجته في ضيافة الإعلامي اللبناني نيشان.

وتحدثت زوجة الفنان اللبناني، خلال اللقاء، عن موقف رومانسية يُلخِّص كيفية زواجها من وائل جسار، وذلك بعد انفصالهما وفسخ خطوبتهما لمدة سبع سنوات، وعودتها إليه مرة أخرى عقب ارتباطها برجلٍ غريب.

وكتب جسار أسفل الفيديو تعليقاً، نصه: “أنتِ العشق وأنتِ الحب، العمر كله سوا”.

وردت زوجته عبر حسابها في”انستغرام” بكلمات رومانسية، قائلةً: “إن عداد السنين يعد، ومع كل عدة ينبض قلبي لك من جديد، كيف لا وأنت زوجي الذي يشاركني في أفراحي وأحزاني، ويحمل عني همومي، يشتري لي سعادة الدنيا، ويحملني في قلبه دائماً من دون كلل أو ملل، وعندما يصل عداد الأيام إلى يوم لقائنا واجتماعنا، أشعر أنه أكثر يوم يستحق أن نحتفل به، ويستحق أن نفرح ونضحك من قلوبنا”.

وأضافت: “أهديك كلماتي تعبيراً عن حبي الكبير لك، فكل عام وأنت الفخر لي، كل عام وأنت الكتف الذي لا يميل، كل عام وأنت الصدر الحنون الذي يحتويني دائماً كابنة وزوجة وحبيبة”.

وانهالت تعليقات التهنئة المليئة بالحب من جانب متابعي الفنان اللبناني، الذين تمنّوا لهما كل الحب والسعادة والحياة الهادئة المستقرة.