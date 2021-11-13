بملابس الشيف.. يارا تكشف عن مهاراتها في الطبخ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة اللبنانية يارا جمهورها باستعراض مهارتها في الطبخ، حيث ظهرت وهي ترتدي ملابس الشيف، وتقوم بطهي “بان كيك” بطريقة صحية لجمهورها.

وبدت “يارا” محترفة أثناء قيامها بالطبخ، وتشارك خطوات الطهي مع جمهورها، حيث تكشف عن المكونات التي استخدمتها لذلك.

وعلَّقت المطربة اللبنانية على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في “تويتر”، قائلةً: “لأنّي ما ملّيت من الطبخ لأنكم دايماً بتسألوني اليوم مش طبخة جايتكم الشيف يارا بشيء معروف بس على طريقتي، شوفوا الشغل والشطارة وكل شيء والله روعة”.

وتفاعل متابعو الفنانة معها، وأشادوا بطهيها، ووصفوا ما فعلته بالروعة، لافتين إلى أنّ يارا يليق بها دور الشيف، ومحترفة فيه مثل الغناء.

يُذكر أنّ يارا طرحت مؤخراً أغنيتها الجديدة “مليت” كلمات أحمد ماضي وألحان طارق أبو جودة وتوزيع عبّاس صباح، عبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”، وهو العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً، ونسبة مشاهدة مرتفعة.

وتُعدُّ يارا سفيرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة، وتعد الوكالة الوحيدة المكرسة للأطفال على وجه الحصر، والمفوضة من قبل حكومات العالم لتعزيز وحماية حقوق الأطفال ورفاهيتهم.