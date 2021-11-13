شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسماعيلية السينمائى يفتح باب استقبال الأفلام في الدورة الـ23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج سعد هنداوي عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة بالمهرجان، وذلك استعدادًا لبدء أعمال لجنة اختيار أفلام الدورة الـ 23 للمهرجان.

وقد صرح سعد هنداوي بأن إدارة المهرجان سوف تقوم باستقبال الأفلام حتى 10 يناير 2022 وذلك من خلال الموقع الرسمي للمهرجان.

يذكر أن الدورة الـ 23 للمهرجان من المقرر أن تقام في الفترة من 17 حتي 23 مارس 2022.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "زينب عزيز" سنويًا بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991 .