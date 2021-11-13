شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام عبد البديع بدلاً من رانيا منصور في حدوتة "ويبقى الأثر" من "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة إلهام عبد البديع إلى أسرة حكاية "ويبقى الأثر" من مسلسل "إلا أنا" حيث تواصل تصوير مشاهدها في العمل بشكل يومى مكثف، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقات الذى ينطلق اليوم السبت على قناة dmc، وجاءت مشاركة الهام عبد البديع بعد اعتذار الفنانة رانيا منصور لصعوبة التنسيق بين مواعيد التصوير ومسلسل "القاتل الذى أحبه" الذى تصوره حالياً.

"ويبقى الأثر" هي سادس حكايات مسلسل "إلا أنا"، فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وبطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، كريم كوجاك، إيناس كامل، إلهام عبد البديع، مصطفى درويش، محمد التاجى وعدد آخر من الفنانين، وتناقش الحكاية فكرة الأثر السلبى والإيجابي الذى يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.



الهام عبد البديع من حكاية ويبقى الاثر

وعرضت قناة Dmc حتى الآن 5 حكايات من المسلسل، هى: "بيت عز" بطولة سهر الصايغ وإخراج أحمد يسرى، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى وإخراج محمد بكير، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد وإسلام جمال وإخراج ياسمين أحمد كامل، "على الهامش" بطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل وإخراج أحمد شفيق، و"حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت أمين وإخراج أحمد حسن.

يذكر أن الهام عبد البديع شاركت مؤخراً في مسلسل "سكن البنات" من 60 حلقة وبطولة وفاء عامر وأيتن عامر، ودينا، ومنذر رياحنة، ومنة فضالى، وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض، وإخراج محمد النقلى، أما رانيا منصور فتواصل تصوير دورها في مسلسل "القاتل الذى احبه" مع هانى رمزى سهير رمزى وإخراج عمرو عابدين.