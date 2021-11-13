شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تحيى حفل افتتاح الملتقى الخامس لمؤسسة "أولادنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الدورة الخامسة من ملتقى مؤسسة "أولادنا" وتحمل شعار "سوا نكمل فرحتنا"، يوم الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن تحيي حفل الافتتاح الديفا سميرة سعيد، المقام بدار الأوبرا حيث تغني بصحبة ذوي القدرات الخاصة، أغنية جديدة بعنوان "جهاز تسجيل"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى.

وتقام الدورة الخامسة من ملتقى مؤسسة "أولادنا" برئاسة سهير عبد القادر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرأس المخرج هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقي والغناء، بعضوية كل من الكاتب شريف جاد، والفنان حسين الزناتي، والدكتورة راندا رزق، والدكتورة جيهان مديح، والفنانة الهندية ثاكار، والفنان النيجيري بيتراولوفسيه.

يذكر أن الدورة المقبلة من الملتقي، هي دورة استثنائية، تقام تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا"، حيث يلتقي اولادنا من ذوى القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والاوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.

ويشارك في المهرجان 31 دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها وزارة الثقافة، ووزارة السياحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.