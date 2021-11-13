شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ابن ماجد المصرى بكسر مضاعف فى الترقوة.. ووالده يطلب الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان ماجد المصرى، عن إصابة ابنه بكسر مضاعف في الترقوة، حيث نشر صورة له أثناء مكوث نجله أحمد في السرير على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "الحمد لله على كل حال كسر مضاعف في الترقوة، برجاء الدعاء بالشفاء لابنى أحمد ولكل مريض".

في جانب آخر، قال النجم ماجد المصرى لـ"الخليج 365" إن مسلسله الجديد الذى تعاقد عليه مؤخرًا ويحمل اسم "بابلو"، والمقرر طرحه خلال السباق الرمضانى المقبل يناقش قضية مهمة وهى الاتجار بالبشر، ولذلك أعلن عن حماسه الشديد لتقديم هذا العمل.

وأضاف المصرى، خلال الفترة المقبلة سيبدأ تصوير أولى مشاهد العمل الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعى أكشن واصفا إياه بالعامل الشامل الذى يحتوى على خطوط متشابكة ومختلفة.

وأشار المصرى إلى أن السيناريو كتبه السيناريست حسان دهشان الذى يثق في قدراته الإبداعية على حد قوله، كذلك المخرج إبراهيم فخر الذى أتشرف بالتعاون معه، ومن المقرر الإعلان عن أبطال المسلسل خلال أيام.

وكانت أخر أعمال النجم ماجد المصرى في عالم الدراما مسلسل "الوجه الآخر" وتدور الأحداث حول الزوجين يحيى وسارة اللذين يواجهان صعوبة فى الإنجاب، وضغوط عالية على يحيى لتوريطه بعلاقة غرامية معها، وبدء سارة رحلتها للبحث عن أختها فرح بعد تعرض والدهما للاغتيال بواسطة مجهول.

"الوجه الآخر" يعد البطولة المطلقة الثانية لـ ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "بحر" العام قبل الماضى وخاض به تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى وشارك فى بطولته دياب، ميرنا نورالدين، وكوكى ومحمد على رزق وحنان سليمان نورهان وثراء جبيل وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، وحقق العمل نجاح كبير .