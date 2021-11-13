شكرا لقرائتكم خبر عن عرض حدوتة "يوم من الأيام" لأحمد خليل مجددًا على قناة الحياة بدءًا من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيد قناة "الحياة" في التاسعة من مساء اليوم، عرض حكاية "يوم من الأيام"، ضمن حكايات الجزء الأول من مسلسل "ورا كل باب"، الذي قدم بطولتها الفنان القدير أحمد خليل، ويشارك فى بطولتها أحمد خليل ويوسف عثمان وعابد عنانى وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين، ومن تأليف محمد الشواف، بعد نجاح الحكاية الأولى باسم "ما لناش إلا بعض".

مسلسل "ورا كل باب" فكرة درامية للكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وطرح صناع العمل أغنية التتر بعنوان "ورا كل باب" غناء محمد عدوية.

وكانت قناة الحياة قد عرضت، خلال الأسبوع الماضي، حكاية "سكر مر"، ضمن قصص وحواديت مسلسل "ورا كل باب"، بدأ عرضها مساء السبت الماضي الساعة 9 مساء، على قناة الحياة، والعمل من بطولة فريال يوسف، مراد مكرم، منة فضالى، إيهاب فهمي، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، الطفل آدهم وهدان وعدد آخر من الفنانين الشباب والأطفال، والحدوتة تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج محمد عبدالسلام.

وتوفى أحمد خليل يوم 9 نوفمبر الماشى، إثرإصابته بفيروس كورونا، حيث تعرض للاصابة بالفيروس، أثناء تصوير حكاية "حكايتى مع الزمان" ، والتى انتهى عرضها الأيام الماضية، وشارك فى بطولتها كل من ميرفت أمين وعصام السقا، وحازم إيهاب، إخراج أحمد حسن.