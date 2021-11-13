شكرا لقرائتكم خبر عن "العين بالعين" يجمع سيرين عبد النور ورامى عياش فى 15 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحضر الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لمسلسل جديد بعنوان "العين بالعين" وهو الاسم النهائى للعمل، ويشاركها فى بطولة العمل المطرب رامى عياش، والذى ينتمى العمل لنوعية الأكشن والإثارة والتشويق، وأحداثه تدور حول جريمة قتل تتورط بها بطلة العمل، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة فى بيروت.

ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم اللبنانين سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من التحضيرات ووضع الخطوط العريضة للمسلسل، وإبرام تعاقدات النجوم، استعدادًا لانطلاق تصويره.

وكانت آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "دور العمر"، وشارك فى بطولته كل من عادل كرم ونوال كامل، وسعيد سرحان، فؤاد يمن، وطلال الجردى، ومجموعة كبيرة من النجوم، من تأليف ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق.

من ناحية أخرى انتهت سيرين عبد النور من تسجيل حلقة مع فاهيتا الدمية الشهيرة فى برنامجها "لايف من الدوبلكس"، الذى يذاع على قناة on، يومى الخميس والجمعة فى تمام الساعة 11 مساء.