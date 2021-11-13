17 نجمًا يظهرون في البرومو الأول لفيلم "المحكمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شهد البرومو الأول لفيلم "المحكمة" المقرر طرحه يوم 24 نوفمبر الجاري بدور العرض السينمائية، ظهور 17 نجما من أبطال العمل.

ونشرت الفنانة غادة عادل، البرومو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "فيلم المحكمة ٢٠٢١".

وظهر في البرومو الأول للفيلم كلا من "غادة عادل وحنان سليمان وجميلة عوض ونجلاء بدر وفتحي عبد الوهاب و ليلى أحمد زاهر وكريم عفيفي وعلاء زينهم وإيمان السيد وسلوى عثمان ومحمد علي خير ويسرا اللوزي وأحمد خالد صالح ومحمد مهران وأحمد داش وصلاح عبدالله ومايان السيد".

فيلم "المحكمة" من إخراج محمد أمين وتأليف أحمد عبدالله، ويتناول العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسلط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور في يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.