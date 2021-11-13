صور| ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلاد سوسن بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها، صورا من احتفالية الفنانة القديرة سوسن بدر بعيد ميلادها الـ 64، الذي وافق أمس الجمعة 12 نوفمبر.

ونشرت ميرهان، صورا جمعتها مع سوسن بدر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا أحلى سوسن في الدنيا..بحبك يا سوسو".

وظهرت "ميرهان" في الصور وهى تحتضن سوسن بدر، وأمامهما تورتة عيد الميلاد ووضع عليها اسم وصور لسوسن بدر.

جدير بالذكر أن الفنانة سوسن بدر، على الرغم من أن مكتشفها هو المخرج الكبير شادي عبدالسلام، إلا أنها حققت نجوميتها في مرحلة متأخرة بعض الشيء، فعلى الرغم من موهبتها الكبيرة، إلا إنها كانت تظهر كبطلة ثانية في أعمالها مثل "حبيبي دائما"، "لا تسألني من أنا"، وغيرها، حتى انطلقت مع عدد من الأعمال الدرامية التي برهنت فيها أنها نجمة كبيرة، ومن أبرز ما قدمت: "الدالي"، "أفراح القبة"، "أبو العروسة"، "عايزة أتجوز"، وغيرها.