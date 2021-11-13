تعليق حلمي بكر على إنتاج عمر كمال لشرائط قرآن : ” هيتحجب ولا إيه ؟ “

كتب امير فتحي في السبت 13 نوفمبر 2021 06:50 مساءً - شن الموسيقار ” حلمي بكر ” هجوما لاذعا على المطرب ” عمر كمال ” على خلفية تصريحات الأخير عزمه إنتاج شرائط قرآن بأصوات مقرئين جدد من خلال شركته الإنتاجية التي أسسها منذ عدة أشهر .

حيث أوضح عمر كمال أن شركته لن تقتصر على إنتاج الاغاني فقط بل ستتجه إلى تسجيل القرآن الكريم أيضا وسيبدأ في تنفيذ هذه الخطوة في الفترة المقبلة مؤكدا على أنه لن يسجله بصوته .

فانتقد حلمي بكر تفكير عمر كمال في هذا الأمر مشيرا إلى أن مطربي المهرجانات لا يجدوا ما يشغلهم قائلا : ” مش لاقيين حاجة يعملوها .. يعني إيه عايز ينتج القرآن الكريم .. هيتحجب ولا إيه ” .

وتابع : ” حقيقة اللي بسمعه أصبح عجب العجاب .. مش فاهم إيه العك ده كفاية بقى اتدمرنا .. ده إسمه قرف ” .