بوسي شلبي لمحمود عبد العزيز : ” لم أعد احتمل بعدك عني “

كتب امير فتحي في السبت 13 نوفمبر 2021 06:50 مساءً - أحيت الإعلامية ” بوسي شلبي ” الذكرى الخامسة على وفاة زوجها الفنان ” محمود عبد العزيز ” الذي رحل عن عالمنا في الثاني عشر من نوفمبر لعام 2016 .
فنشرت بوسي شلبي صورة تجمعها بالفنان الراحل عبر حسابا على إنستجرام ظهرت بها وهي تحتضنه وكتبت في تعليقها عليها : ” الذكرى الخامسة .. إحساسي بالوحدة يزيد كثيرًا لم أعد أتحمل بعدك عني .. أتمنى من الله أن يجمعنا قريبًا ” .
وتابعت : ” اللّهم أرحم من اشتاقت لهم أنفسنا وهّم تحت التراب إلى جنات الخلد يا من رحلتم عنا .. اللهم نوّر مرقد كل ميّت وعطر مشهده وطيّب مضجعه وآنس وحشته ونفّس كربته وقه عذاب القبر .. الفاتحة ” .
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