تايلور سويفت بفيلم قصير.. قصة حب قديمة تعود إلى الواجهة من جديد!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّرت النجمة العالمية تايلور سويفت، الترند خلال الساعات الماضية تزامناً مع إعادة طرح ألبومها Red بشكل مختلف عن إصداره عام 2012. وتأتي هذه الخطوة في ظلّ إعادة إنتاج أعمالها الغنائية السابقة التي طرحتها في بداية مشوارها الفني.

وبينما يشمل الألبوم الأصلي 16 أغنية، يضم Red 30 أغنية مميزة، تعاونت في بعضهم مع فيبي بريدجرز، وغاري لايت بودي، وإد شيران، وكريس ستابلتون، ويشمل تسعَ أغانٍ لم يتم إصدارها سابقاً.

وفي سبيل تعديل أغنيتها All Too well بعد عشر سنوات، أصدرت سويفت فيلماً قصيراً شارك في بطولته سادي سينك وديلان أوبراين. وحصد الفيديو ملايين المشاهدات منذ الساعات الأولى لطرحه وتخطى بنجاحه الأغنية الأصلية.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيلم الذي تناول جميع مراحل العلاقات العاطفية وضمّ مشاهد حب وفرح، وحزن وخذلان. ولاحظ الجمهور فرق السن الواضح بين الشخصيتين وأعاد ذلك بهم الذاكرة إلى علاقة تايلور سويفت بالممثل جيك جيلنهال الذي يشاع أن تكون الأغنية حوله.

وفي الفيلم، تركت تايلور إشارات لمعجبيها تؤكد شكوكهم وأهمها الشال الأحمر الذي ظهر في عدة لقطات. والحقيقة أن تايلور أعادت تجسيد ذكريات من علاقتها بجيلنهال. ففي الواقع مثل الفيلم، نسيت سويف شالها الأحمر في منزل أخت بجيلنهال. وفي نهاية الفيلم، ظهر أوبراين يرتدي الشال بعد 13 عاماً ما يعكس الحقيقة، فما زال جيلنهال يحتفظ به بعد كل هذه السنوات ولم يعده لتايلور.

واللافت أيضاً في الفيلم الشبه الكبير في الشكل والملابس بين ديلان أوبراين وجيك جيلنهال. وظهرت كذلك سادي بمظهر مماثل لتايلور سويف التي حضرت في نهاية الفيلم بشعر باللون الأحمر بعد 13 عاماً.