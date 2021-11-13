شكرا لقرائتكم خبر عن فريق واما يتعاون مع عزيز الشافعى وتوما فى أغنية جديدة بعد نجاح "نجمة معدية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحضر حاليًا فريق واما، لطرح أغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، في ثاني تعاون علي التوالي بعد نجاح أغنية "نجمة معدية" وتم تسجيل الأغنية في الأستوديو بحضور المنتج ياسر خليل، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان فريق واما طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان "الصيف ابتدى" والذي ضم 10 أغنيات، تم التعاون فيهم مع الشعراء: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وتامر حسين، وهاني رجب، والألحان: خالد عز، ورامي جمال، وتامر عاشور، أحمد صلاح حسني، ومديح، وأحمد فهمي، ومحمد نور أعضاء الفريق.

أما التوزيع الموسيقي فشارك فيه كل من نادر حمدي، وتوما، وإيهاب فاروق، ورامي سمير، وأمين نبيل.

وقدم "واما" أكثر من كليب منها "على فكرة"، “شمس بحر"، وتم تصويرهما في إسبانيا ومن إخراج "John perez".

وكان الفنان أحمد الشامي، عضو فريق واما، أعلن مؤخرا تجهيز الأغنية ومن المفترض أن يتم طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، وهي من توزيع الموزع الموسيقي توما.

ونشر أحمد الشامي، صورة من داخل الأستوديو جمعته بـ توما، وعلق عليها قائلاً: “أنا والموزع الجامد توما، وأغنية جامدة أوي لـ واما قريباً جداً".

كما سبق وأهدى فريق "واما" الغنائى مؤخرا أبطال قناة السويس أغنية جديدة لهم، وذلك بعد إعادة الملاحة بقناة السويس وتعويم السفينة الجانحة، والأغنية من كلمات محمد جمعة وألحان محمد نور وتوزيع نادر حمدى.

ويقول أول مطلع من الأغنية :أحلى انتى وانتى أحلى.. ياللى شكلك من ملامحنا.. تؤمرينا وننفذ كدا ونلبى الندا ولا حاجة تزاحمنا.. لما قلنا اهعملنا كله من مجهودنا ومالنا".











