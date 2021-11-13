شكرا لقرائتكم خبر عن عرض عالمى أول لفيلم "سولا" فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس الفيلم الروائي الطويل "سولا" للمخرج صلاح إسعاد في مسابقة البحر الأحمر ضمن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والمقام فعالياته في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر، ليكون هذا عرضه العالمي الأول للفيلم.

ويحكي الفيلم قصة سولا، يطردها والدها من بيت العائلة لتجد نفسها ورضيعها بلا مأوي، تحاول سولا إيجاد مكان آمن فتضطر لقضاء الليلة تتنقل من سيارة لأخرى مع عدة أشخاص، وطوال ليلة مليئة بالأحداث بين شوارع الجزائر، تحاول سولا أن تغير مصيرها ولكن للقدر رأي آخر.

الفيلم من تأليف وإخراج صلاح إسعاد وشاركه في كتابة السيناريو سولا بحري التي ألهمته لقصة الفيلم لذلك طلب منها آداء دور البطولة الذي يجسد شخصيتها، ويشارك في بطولته سولا بحري وإيذير بن عيبوش وفرانك إيفري.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هو عُرس سينمائي يحتفى بجديد السينما وقديمها، للتعلم من أهم صُناعها، واكتشاف كل ما هو ممتع وجميل. يعرض أضخم الأفلام قبل أن تحطم شبّاك التذاكر، ويعيد اكتشاف أهم الروائع الكلاسيكية وتلك التي تمت إعادة ترميمها. كما يأتي بأعمال تجريبية وتجارب سمعية وبصرية تمزج الواقع بالخيال.