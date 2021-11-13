تطورات قضية الفنان ” شادي خلف ” المتهم بهتك عرض 7 فتيات

كتب امير فتحي في السبت 13 نوفمبر 2021 05:44 مساءً - أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية قرارا اليوم السبت بتأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان ” شادي خلف ” في قضية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل إلى جلسة 19 ديسمبر القادم للمرافعة .
وكانت قد وجهت النيابة العامة إلى شادي خلف تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن بالقوة رغما عنهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في ورشة مملوكة له ويدرس فيها .
ورفض شادي خلف تلك الادعاءات خلال التحقيقات قبل إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أنكرها جميعا أيضا أثناء إستماع محكمة جنايات القاهرة إلى أقواله .
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