تطورات قضية الفنان ” شادي خلف ” المتهم بهتك عرض 7 فتيات

كتب امير فتحي في السبت 13 نوفمبر 2021 05:44 مساءً - أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية قرارا اليوم السبت بتأجيل أولى جلسات محاكمة الفنان ” شادي خلف ” في قضية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل إلى جلسة 19 ديسمبر القادم للمرافعة .

وكانت قد وجهت النيابة العامة إلى شادي خلف تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن بالقوة رغما عنهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في ورشة مملوكة له ويدرس فيها .

ورفض شادي خلف تلك الادعاءات خلال التحقيقات قبل إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أنكرها جميعا أيضا أثناء إستماع محكمة جنايات القاهرة إلى أقواله .