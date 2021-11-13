أيتن عامر تظهر بنحافة لا تصدق.. هل المرض فعل بها ذلك؟.. شاهد كيف تبدو الآن!

كتب امير فتحي في السبت 13 نوفمبر 2021 05:44 مساءً - فاجأت الفنانة المصرية أيتن عامر جمهورها في أحدث ظهور لها عبر منصّات “السوشيال ميديا” بنحافة ملحوظة وفقدان الكثير من الوزن.

حيث نشر خبير التغذية الدكتور باهي هاني صورة تجمعه بالفنانة أيتن عامر عبر حسابه على “إنستجرام“، وقد تغير جسدها بعد فقدان الكثير من الوزن وعلّق عليها خسيتي بجد ما شاء الله..بشوفك بفرح يا مشرفانا في كل حتة اجدع ايتن عامر”.

هذا وقد نشرت الفنانة أيتن عامر مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” لتشارك متابعيها بعض اللقطات، وجاءت تعليقات متابعيها: “انتِ ضعفتي، أنت خسيتي يا أيتن”، وغيرها من الردود التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وصادم بسبب تغير شكلها.

لا يفوتك مشاهدة | أيتن عامر تكشف تفاصيل تعرض منزلها لهجوم

يُذكر أن الفنانة آيتن عامر قد خضعت لنظام غذائي قاسي تحت إشراف خبير التغذية المصري باهي هاني كي تظهر بهذه الصورة وتخسر الكثير من وزنها الزائد الذي إكتسبته بعد وضع مولودها الأخير، ولم تصرح عامر عن السبب الرئيسي في خسارتها الوزن. كما لم تشير إليه في تعليقاتها علي الصور.

وتساءل الجمهور حول سر فقدان أيتن لوزنها بشكل لافت للنظر، وخصوصا أنها تعرضت للتـنمر قبل بضعة أشهر بسبب وزنها الزائد عن الحد وخصوصا في حلقتها مع الإعلامية “منى الشاذلي“، وشاركت آيتن عامر جمهورها لحظات حياتها ومعاناتها بعد ولادة ابنها الثاني يوسف، مع وزنها الزائد ودخولها في تحدي مع الجمهور في خسـارة ما يقارب 20 كيلو في شهور قليلة.

وعلى الصعيد الفني، شاركت النجمة آيتن عامر عروض مسرحيتها الجديدة «سلام مربع» التي تجمعها بالنجم الكوميدي الكبير محمد هنيدي، بمشاركة الفنان محمد محمود.

وأكدت أيتن أن ردود الفعل قوية جدًا على العروض، واعتبرت مشاركتها في البطولة فرصة غالية وثقة كبيرة من نجم عظيم في حجم محمد هنيدى تتمنى أن تكون على قدر تلك المسؤولية وشكرت الفنانة المصرية الجمهور السعودي والعربي الذي حرص على مشاهدة المسرحية.

مسرحية سلام مربع كوميدية استعراضية يشارك في بطولتها آيتن عامر ومحمد هنيدي ومحمد ثروت وإيمان السيد ومحمد محمود، والعديد من نجوم الكوميديا في مصر.

أحدث أعمال آيتن عامر الدرامية

الجدير بالذكر أن أيتن عامر قدمت آخر أعمالها الدرامية من خلال بطولة حكاية (أنا قبلت) من مسلسل (زي القمر) والتي تناولت قضية الفرق العمري بين الأزواج.

كما قدمت آيتن عامر “مسلسل كوفيد 25” في شهر رمضان 2021 الماضي، وشاركت في بطولته إلى جانب يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وأحمد نادر جلال.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت