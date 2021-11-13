نسرين طافش تعتذر عن المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل ” المداح ” .. ما السبب ؟

كتب امير فتحي في السبت 13 نوفمبر 2021 05:44 مساءً - كشفت الفنانة ” نسرين طافش ” عن عدم مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل ” المداح ” والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2022 .

وأشارت نسرين طافش في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر إلى أن عدم مشاركتها بالجزء الثاني من المسلسل يرجع إلى انشغالها بتصوير مسلسل آخر في سوريا وأنه من الصعب التنسيق بين العملين خاصة وأنهما في بلدين مختلفين .

فكتبت في تغريدتها قائلة : ” اعتذرت عن المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل آخر وهو جوقة عزيزة في سوريا ” .

وتابعت : ” وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق .. اتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني ” .

يذكر أن مسلسل المداح عرض في رمضان الماضي وشارك في بطولته كلا من الفنانين : حمادة هلال وأحمد بدير ونسرين طافش وخالد سرحان ومحمد عز وجمال عبد الناصر ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وغيرهم .. ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج .

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