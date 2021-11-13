نادر حمدي يعلن استقباله لمولوده الأول

كتب امير فتحي في السبت 13 نوفمبر 2021 05:44 مساءً - أعلن الفنان ” نادر حمدي ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” عن استقباله لمولوده الأول من زوجته المنتجة ” سارة حسني ” .
وأشار نادر حمدي إلى أنه رزق ب ” صبي ” كاشفا عن إسمه وهو ” سيف ” .. فكتب في منشوره قائلا : ” الحمد لله ربنا أنعم عليا ورزقني بولد .. سيف نادر حمدي ” .
يذكر أن نادر حمدي كان قد احتفل بزواجه من سارة حسني في شهر يناير الماضي في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن .
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