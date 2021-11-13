علاء زينهم يحتفل بزفاف إبنته “المحجبة” وسط غياب الفنانين.. صور مبهجة شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في السبت 13 نوفمبر 2021 05:44 مساءً - احتفل الفنان المصري “علاء زينهم” بزفاف ابنته «هالة»، مساء يوم الخميس في حفل بسيط اقتـصر على حضور العائلتين والأقارب والأصدقاء المقربين، وسط غــياب الفنانين.

وقد ظهرت صورة لعلاء زينهم من حفل الزفاف، برفقة ابنته العروس، وقد تألق ببذلة سوداء أنيقة، وكرافته باللون الأحمر.

بينما أطلت العروس بفستان زفاف أنيق له أكمام طويلة، وارتدت حجاب باللون الأبيض، ووضعت تاج صغير فوقه، وتزينت بمكياج كثيف.

الفنان علاء زينهم وإبنته

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الفنان علاء زينهم

الفنان علاء زينهم

الفنان علاء زينهم

وكان قد تعـرض الفنان المصري علاء زينهم لحادث سير في شهر أغسطس الماضي، أثناء توجهه لحضور العرض الخاص لـ “فيلم 200 جنيه”، الذي أقيم أول أمس بسينما داندي مول، بحضور أبطال وصناع العمل، ونقل فورًا إلى المستشفى.

وعن تفاصيل ما حدث، قال إنه كان يقود سيارته وفجأة وجد سيارة توقـــفت أمامه فاصـطدم بها، قائلا: “الحمد لله ربنا نجــانى ورحت المستشفى عملت شــوية فحوصات وأشـعات طبيبة لم تستغـرق ساعتين وعدت للمنزل”.

وكشف علاء زينهم، في تصريحات صحفية، إن الإصـابات التي تعرض لها إصـابات سطحية، لم تؤثر عليه، وأنها جميعها خـدوش وكـدمات بسيطة.

أحدث أعمال علاء زينهم في الدراما

شارك علاء زينهم في رمضان 2021 الماضى، مسلسل “نجيب زاهي زركش“، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، زينب العبد، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى. وحقق هذا العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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